Rientra l’allerta tsunami in Sicilia dopo il terremoto tra Turchia e Siria

Il 6 febbraio 2023, un sisma di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria ha fatto scattare l’allarme tsunami in Sicilia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha emesso l’allerta, ma l’impatto previsto intorno alle 6.30 è stato minimo, registrando un’onda di maremoto al largo delle coste turche di soli 20 centimetri. La Protezione Civile ha dichiarato che l’allarme è ancora in corso ma ha ridimensionato le sue previsioni.

Tuttavia, l’attenzione rimane alta e l’invito resta di non avvicinarsi alle coste della Sicilia, Calabria ionica, Marche, Abruzzo e Puglia. Il Dipartimento regionale ha attivato il sistema regionale di allerta e sta mantenendo i contatti con le prefetture e i sindaci dei Comuni costieri. Ai sindaci è stato raccomandato di avvisare la popolazione posta nei litorali bassi e nelle zone portuali e di prepararsi per eventuali allontanamenti.

Per precauzione, dalle 6.30, la circolazione ferroviaria inizierà a fermarsi nelle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile successiva estensione all’alta Italia. Potrebbero registrarsi possibili cancellazioni e ritardi in altre regioni. Il direttore generale ha avvisato il presidente della Regione, Renato Schifani, che segue l’evolversi della situazione.

In sintesi, nonostante l’impatto previsto sia stato minimo, la situazione rimane ancora in allerta e la precauzione è sempre d’obbligo. Il Dipartimento regionale e le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione e agiranno di conseguenza per garantire la sicurezza della popolazione.