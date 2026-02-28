Ridotta zona rossa a Niscemi, fino a 700 abitanti tornano nelle loro case

Si riduce l’area interdetta a Niscemi dopo la frana che un mese fa ha interessato una porzione del centro abitato, provocando il crollo di edifici e di un tratto viario. La zona rossa passa da 150 a 100 metri. La decisione è stata comunicata dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano al termine dell’incontro svoltosi nella sede del Comune della cittadina in provincia di Caltanissetta.

«Tutti i provvedimenti sulla nuova delimitazione della zona rossa sono stati notificati al sindaco che dovrà da subito attuarli», ha dichiarato Ciciliano. Il dissesto è ancora in atto e il monitoraggio proseguirà senza interruzioni. Gli approfondimenti tecnici eseguiti lungo il ciglio del costone indicano tuttavia un rallentamento progressivo degli smottamenti che arretrano verso il centro urbano.

La rimodulazione dell’area evacuata consentirà a circa 600-700 residenti di rientrare nelle proprie abitazioni, mentre gli sfollati complessivi restano 1.540. «Stiamo lavorando a una nuova fase, non più quella dell’emergenza ma la costruzione di una fase post-emergenza. Quello che conforta è che il ciglio della frana si è fermato nel centro abitato, non c’è più attività di arretramento. Ci sono movimenti ma a valle e che non riguardano l’area urbana. Ai cittadini stiamo dando le risposte necessarie», ha affermato il sindaco Massimiliano Conti.

Il ministro per la Protezione civile e Politiche del mare Nello Musumeci, intervenuto nel Catanese, ha dichiarato: «Io credo che i niscemesi non abbiano bisogno di visite, ne hanno già avute abbastanza. È venuto per noi il presidente del Consiglio, e basta. Io mi sono preoccupato di provvedimenti, ho messo a disposizione del Governo, e quindi di Niscemi 150 milioni che erano destinati alla prevenzione, ma li ho dirottati ben volentieri». Ha inoltre precisato di aver richiesto al capo dipartimento, commissario per l’emergenza, un cronoprogramma degli interventi: «Speravo in 30 giorni ma lui dice che ce ne vogliono 60».

