Riconoscimenti in Prefettura agli agenti della Polizia di Stato

Nel salone di rappresentanza della Prefettura di Messina, intitolato a Graziella Campagna, si è tenuta ieri una cerimonia dedicata agli appartenenti della Polizia di Stato che operano nella provincia e che si sono distinti per risultati e impegno professionale. Il Prefetto Cosima Di Stani e il Questore Annino Gargano hanno consegnato gli attestati di riconoscimento conferiti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta dagli operatori e per la costanza dimostrata nel servizio quotidiano.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre attribuite le medaglie di commiato e i fogli di congedo agli agenti recentemente collocati in quiescenza, alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato. In tale occasione, le autorità hanno richiamato “il valore del servizio prestato” e “l’alto senso del dovere” mostrato dai poliziotti nel corso delle rispettive carriere.

La cerimonia è stata preceduta da un momento di raccoglimento guidato dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato, Don Giovanni Ferrari, che ha officiato una breve preghiera. L’iniziativa è stata accompagnata anche da un contributo musicale curato dal Conservatorio Statale “Arcangelo Corelli” di Messina, i cui studenti hanno proposto alcune esecuzioni di repertorio natalizio.

