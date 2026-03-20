Riciclaggio di denaro “sporco” ai caselli, due arresti sulla A18

Avevano ideato un sistema per immettere nel circuito legale denaro di provenienza illecita, ma sono stati individuati e fermati dalla Polizia Stradale di Messina, con il supporto della Sottosezione di Giardini. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio mirato lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

Gli agenti hanno intercettato una Nissan Juke con a bordo due uomini di 48 e 41 anni, entrambi residenti nella provincia di Catania e con precedenti specifici. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero effettuato numerosi transiti tra caselli autostradali utilizzando un meccanismo volto a “ripulire” banconote macchiate da inchiostro blu, tipicamente riconducibili a sistemi antirapina.

Il sistema prevedeva l’ingresso in autostrada e l’uscita immediata al casello successivo, con pagamento automatico del pedaggio. A fronte di una tariffa minima di 0,50 euro, venivano inserite banconote da 50 euro compromesse, ottenendo in resto denaro regolare pari a 49,50 euro per ciascun passaggio.

L’attività investigativa ha consentito di accertare che il metodo veniva ripetuto più volte nell’arco della stessa giornata, su tratti molto brevi, al fine di massimizzare i guadagni. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 8 mila euro in banconote da 20 e 50 euro macchiate.

Al termine delle procedure, i due uomini sono stati arrestati con l’accusa, in concorso, di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa. Il veicolo utilizzato è stato sottoposto a sequestro. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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