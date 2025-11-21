Ricerca clinica, Confintesa e Conflavoro siglano il CCNL

È stato sottoscritto ieri, 20 novembre 2025, il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dedicato al settore della ricerca clinica. L’intesa è stata formalizzata alla presenza del segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano, del segretario nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, e dei rappresentanti di Conflavoro. L’accordo introduce un quadro regolatorio in un comparto finora privo di una disciplina contrattuale specifica, fornendo un riferimento unitario per gli operatori del settore.

Durante la firma, i vertici delle due organizzazioni hanno illustrato gli elementi principali dell’intesa, che definisce per la prima volta diritti, doveri e tutele del personale impegnato nelle attività di ricerca clinica. Secondo quanto riferito, il contratto si propone di colmare un vuoto normativo che negli anni aveva lasciato lavoratori e strutture senza uno strumento condiviso di regolamentazione.

Il segretario nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, ha evidenziato l’importanza dell’accordo dichiarando: “Sono molto soddisfatto del traguardo raggiunto oggi da Confintesa. Abbiamo normato un settore del comparto sanità ad oggi privo di CCNL. Siamo fieri di essere stati la prima sigla sindacale a farlo e soddisfatti per aver reso tutti i lavoratori di questo comparto da oggi con una tutela in più rispetto al passato”. Le parti hanno definito la firma come un passaggio rilevante per il consolidamento delle condizioni contrattuali del personale e per la strutturazione di un settore in costante evoluzione.

