Riapre la tratta Messina-Taormina, criticità ancora a Catania

A partire da sabato 7 marzo 2026 sarà ripristinata la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea Messina–Catania–Siracusa, sospesa in seguito ai danni provocati dal ciclone Harry. Gli interventi straordinari di ripristino sono stati completati nei tempi stabiliti da Rete Ferroviaria Italiana, che aveva avviato le operazioni immediatamente dopo l’emergenza per consentire la riattivazione del collegamento.

Il ritorno alla piena operatività resta tuttavia parziale. Persistono infatti disagi nella tratta compresa tra Taormina e Catania, dove continuano a essere applicate limitazioni operative in vigore dal 13 novembre 2025. Le difficoltà sono connesse alla ridotta funzionalità della stazione di Catania Centrale, circostanza che non consente una regolare gestione del ricovero dei convogli e delle coincidenze ferroviarie.

Le criticità si sono manifestate dopo l’incendio avvenuto il 12 novembre 2025 nell’area delle Ciminiere. Da quella data, secondo quanto riferito dal Comitato Pendolari Siciliani – CIUFER, risultano soppressi circa sessanta treni, con una riduzione complessiva di oltre 30 mila chilometri di percorrenza programmata. Le cancellazioni hanno interessato in particolare i collegamenti tra l’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, la stazione di Giarre-Riposto e quella di Taormina-Giardini.

A incidere sull’operatività della stazione etnea è la presenza di un’impalcatura installata in prossimità del sedime ferroviario. La struttura, ancora non rimossa a distanza di diversi mesi, impedisce l’utilizzo di tre binari dello scalo, limitando la capacità di gestione del traffico ferroviario. La situazione continua a determinare disagi per pendolari, studenti e turisti che utilizzano quotidianamente i collegamenti ferroviari dell’area etnea.

