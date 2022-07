Riapre il presidio veterinario di Barcellona P.G. per le sterilizzazioni

La riapertura del presidio veterinario di Barcellona P.G. per le sterilizzazioni è una notizia che aspettavamo da quasi un decennio.

Nel frattempo il prezzo pagato dalle associazioni e dal Comune è stato altissimo in termini economici ma non solo, perché la piaga del randagismo è aumentata, con continui abbandoni e ritrovamenti. A quei personaggi politici che dopo tutto questo tempo tentano di accaparrarsi meriti, giungendo addirittura a convocare le associazioni pochi giorni prima della riapertura, voglio ricordare che le tappe di questa storia sono a dir poco vergognose: l’apice è stato raggiunto nel 2019 quando il nuovo ambulatorio è stato inaugurato in pompa magna per poi essere chiuso il giorno dopo.

Da quel momento sono trascorsi tre anni. Tre anni in cui non si contano le battaglie condotte dai volontari e dalle diverse forze politiche, non ultima la formale diffida inoltrata all’Asp dal Movimento Città Aperta. Ci auguriamo che adesso il servizio venga effettuato con efficienza e regolarità , così come prevede la normativa e così come dovrebbe avvenire in un paese civile