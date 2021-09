Riapre il Consultorio Familiare di Brolo

Il Consultorio Familiare di Brolo, ospitato nei locali del poliambulatorio di Via Trento, riprenderà a breve ad erogare servizi sanitari.

Dopo numerose interlocuzioni con i vertici dell’Asp di Messina, l’Amministrazione Comunale ha infatti ricevuto rassicurazioni riguardo il ripristino a stretto giro delle prestazioni interrotte dallo scorso maggio a causa del pensionamento del ginecologo.

“Riprende un servizio fondamentale, richiesto ed apprezzato in una struttura come il consultorio che è riferimento per tante famiglie di un vasto comprensorio – commenta il sindaco Giuseppe Laccoto. Da subito verrà nominato un ginecologo al posto del medico che era andato in pensione la scorsa primavera e che non era stato sostituito. Subito dopo, anche in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo, chiederemo all’Asp di ampliare i servizi offerti per sostenere sempre di più le famiglie da un punto di vista medico, psicologico e sociale”.