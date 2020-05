Riapertura metropolitana a Catania

La riapertura della linea metropolitana a Catania è un importante segnale di lento ma costante ritorno a quella normalità che tutti noi auspichiamo.

Da qui il plauso del presidente del III municipio, Dottor Paolo Ferrara, al Sindaco Pogliese ed ai vertici della Fce. “Si tratta di un servizio vitale per l’intera città - afferma Ferrara- io stesso stamattina mi sono recato al lavoro utilizzando la metro in Corso Sicilia. Con la forte riduzione dell’utenza sui mezzi dell’Amt, ovvero meno di una dozzina di persone a bordo, la metropolitana aiuterà i catanesi a spostarsi da una parte all’altra della città in totale sicurezza”.

Da sempre il territorio di “Borgo-Sanzio” è caratterizzato da un forte pendolarismo.

“Oggi – conclude Paolo Ferrara presidente III municipio di Catania – gli istituti comprensivi e le università sono chiuse- continua Ferrara- ma presto, seppur tra tutte le limitazioni e protezioni previste, anche loro dovranno riaprire con migliaia di studenti che si metteranno in movimento soprattutto per raggiungere scuole e facoltà nei pressi della Circonvallazione, in Corso delle Province e in Corso Italia. Questo inevitabilmente rappresenterà un banco di prova impegnativo e solo un sistema di mobilità integrata potrà garantire il rispetto delle distanze di sicurezza anti Covid-19 in tutta Catania”.