Inaugurato il campo di calcetto di Sottogrotte a Brolo dopo importanti lavori di manutenzione

L’Amministrazione Comunale di Brolo non si limita alla manutenzione delle strade e delle piazze, ma sta portando avanti un’importante attivit√† di riqualificazione degli impianti sportivi presenti sul territorio. In particolare, ieri √® stato riaperto il campo di calcetto di via Santa Barbara nella zona di Sottogrotte, che √® stato completamente rimesso a nuovo.

Il campo, intitolato al compianto Paolo Gull√†, √® stato oggetto di importanti interventi di sostituzione delle porte del campo di gioco, di sistemazione della struttura dei pali di sostegno e del posizionamento del manto in erba sintetica. Il Sindaco Giuseppe Laccoto, durante la cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato l’importanza di consegnare alla comunit√† giovanile impianti sportivi efficienti che contribuiscano alla crescita sana dei ragazzi.

Il Vicesindaco con delega allo Sport Carmelo Ziino ha evidenziato l’azione organica dell’Amministrazione Comunale che coinvolge a 360 gradi gli impianti sportivi presenti sul territorio. Infatti, il campo di calcetto di Sottogrotte non √® l’unico ad essere interessato da importanti interventi di manutenzione: nel fine settimana √® stata riaperta anche l’area fitness sul lungomare, dopo la manutenzione di tutte le attrezzature esistenti, la sostituzione del pavimento gommato e l’installazione di due nuovi attrezzi.

Inoltre, in questa settimana, partiranno i lavori di sostituzione dei fari del campo sportivo e saranno affidati i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Lacco, finanziati con 96mila euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Comune di Brolo dimostra cos√¨ di investire nella crescita e nel benessere della propria comunit√†, offrendo agli sportivi locali strutture all’avanguardia e di qualit√†.

