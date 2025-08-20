Riaperto a Patti lo stadio comunale “Gepi Faranda”

Lo stadio comunale “Gepi Faranda” di Patti, sito in contrada Case Nuove Russo, è stato ufficialmente riaperto al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura. L’impianto, oggetto di un intervento di riqualificazione, è stato restituito alla città attraverso una cerimonia pubblica alla quale hanno preso parte rappresentanti istituzionali, cittadini, dirigenti sportivi e atleti.

Durante l’inaugurazione, il momento centrale è stato rappresentato dal tradizionale taglio del nastro, accompagnato da una serie di iniziative simboliche a cui ha partecipato la comunità. L’evento ha inteso non solo restituire funzionalità alla struttura, ma anche riaffermarne il valore storico e sociale nel contesto sportivo locale.

Uno dei momenti più significativi è stato dedicato alla premiazione di ex atleti e dirigenti che hanno contribuito, nel corso degli anni, allo sviluppo del calcio pattese. Le figure celebrate, indicate come “vecchie glorie”, sono state riconosciute per l’impegno e la dedizione profusi nello sport cittadino.

La riapertura dell’impianto segna l’avvio di una nuova fase per lo sport a Patti, con la prospettiva di ospitare nuovamente attività agonistiche e iniziative rivolte al territorio.

