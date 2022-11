Riaperta la sezione primavera dell’asilo a Gioiosa Marea

Dopo quasi tre anni di chiusura, riapre la sezione primavera dell’asilo, riservata ai bambini tra i due e i tre anni. La riapertura è stata possibile, dopo la forzata chiusura a causa della pandemia, grazie anche alla consegna parziale dei lavori di adeguamento del plesso che ospita la scuola dell’infanzia, in via Convento.

Alla breve cerimonia di riapertura, con la festosa cornice di tanti bambini, sono intervenuti, oltre al Sindaco Giusi La Galia, il dirigente scolastico Leon Zingales, il parroco don Antonio Sambataro, assessori e consiglieri comunali.

“La riapertura della sezione primavera è un altro segnale forte di rinascita per Gioiosa Marea –ha commentato il Sindaco Giusi La Galia. Questa inaugurazione giunge dopo l’emergenza Covid, ma utilizziamo anche locali ristrutturati a seguito della consegna parziale del plesso che ospita la scuola dell’infanzia e dove si stanno completando i lavori relativi all’asilo nido. Si tratta di una bella notizia per tante famiglie di Gioiosa Marea impegnate nelle attività lavorative e che in questa struttura trovano un supporto importante. La sezione primavera – afferma ancora il Sindaco – è un riferimento sempre apprezzato dai bambini che hanno diritto al gioco e alla socialità da sempre garantita grazie alla professionalità degli operatori”.

Sono ancora disponibili alcuni posti per la sezione primavera. Le famiglie interessate all’iscrizione dei bambini possono rivolgersi all’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”.