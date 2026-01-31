RFI, avanzano i lavori nel raddoppio Cefalù–Castelbuono

È stato completato lo scavo della prima canna della Galleria Cefalù, infrastruttura centrale del progetto di raddoppio ferroviario Cefalù/Ogliastrillo–Castelbuono lungo la linea Palermo–Messina. L’abbattimento dell’ultimo diaframma della canna dispari segna una fase rilevante dell’intervento promosso da Rete Ferroviaria Italiana, con direzione lavori affidata a Italferr, entrambe società del Gruppo FS.

La Galleria Cefalù è la più lunga delle tre previste nel lotto e rappresenta un elemento chiave del nuovo tracciato. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM Margherita, che ha realizzato 6.680 metri di galleria, completando anche il rivestimento strutturale del tunnel. Conclusa questa fase, la talpa meccanica verrà smontata per essere ricollocata e rimontata al fine di avviare lo scavo della seconda canna. Parallelamente proseguono le opere di realizzazione delle paratie in micropali e tiranti a servizio degli imbocchi.

L’intervento, del valore complessivo superiore a 402 milioni di euro, è stato appaltato da RFI a un raggruppamento di imprese guidato da Toto Costruzioni Generali ed è finanziato anche con risorse del PNRR. Il progetto rientra nell’iniziativa “Cantieri Parlanti”, sviluppata dal Gruppo FS con RFI e Italferr, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di rendere accessibili e trasparenti le informazioni sulle opere strategiche.

Il nuovo tracciato, lungo complessivamente 12,3 chilometri, sarà a doppio binario e quasi interamente in sotterraneo, sviluppandosi in variante rispetto alla linea esistente. Il lotto comprende oltre 17 chilometri di lavori in galleria, inclusa la Galleria S. Ambrogio, già scavata e rivestita, la Galleria Malpertugio in fase di rivestimento definitivo, oltre alla realizzazione della nuova fermata sotterranea di Cefalù, della stazione di Castelbuono, di tre viadotti ferroviari, della soppressione di sei passaggi a livello e di interventi di sistemazione idraulica dei torrenti.

