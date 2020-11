Rete Civica della Salute – Marisa Briguglio è il riferimento civico del Comune di Brolo

Impegnata in particolare per il miglioramento delle condizioni di Vita delle persone con disabilità , è stata assessore dal 2014 al 2018, Presiede l’organizzazione di volontariato “SempliceMENTE insieme”

Al settore della salute sono legati tutti i passaggi fondamentali della sua vita: al fianco della sorella medico, a supporto della nipotina disabile, nei cinque anni (2014-2018) in cui è stata assessore comunale, nel suo ruolo attuale di presidente di un’organizzazione di volontariato. E ora come componente della Rete Civica della Salute della Sicilia.

Marisa Briguglio, 45 anni trascorsi in gran parte nell’impegno nel sociale, è stata infatti accreditata come riferimento civico del suo Comune, Brolo, nel Messinese.

“Ho accolto con vero entusiasmo questo incarico di volontariato gratuito che mi è stato proposto dalla Rete Civica della Salute nella persona del coordinatore Pieremilio Vasta”, afferma. “Si tratta infatti di partecipare attivamente al miglioramento del Sistema Salute della regione, interagendo sia con l’amministrazione comunale sia con i cittadini e i vari enti del Terzo settore presenti nel territorio. L’obiettivo è quello di supportare, prevenzione e tutela della salute e, anche, di dare il mio contributo alla crescita della Rete Civica”.

Operativa da subito, Marisa Briguglio porta nel ruolo di riferimento civico gli insegnamenti tratti dalle sue esperienze, passate e attuali, tra cui si annovera il progetto “Salute Bene Comune” che ha promosso negli anni da assessore e che, con la partecipazione di 45 medici, ha realizzato a Brolo 48 giornate di screening di diverse patologie. “Gli screening e in generale tutte le azioni volte alla prevenzione – sottolinea – sono fondamentali”. E infatti Marisa è tuttora impegnata nella realizzazione di screening con l’associazione che presiede, “SempliceMENTE Insieme”, un “Alzheimer Caffè” che è anche luogo di accoglienza e supporto alle famiglie con componenti affetti da patologie neurodegenerative e cerebrolesioni.

Non è tutto. Marisa ha destinato il ricavato del libro di poesie cui è autrice, “Grovigli di un passato”, all’acquisto di rampe rimovibili donate agli esercizi commerciali come gesto concreto “per dire no alle barriere architettoniche”. Inoltre, conduce sulla web radio B-Brolo il programma “Pillole sociosanitarie”.

Non per caso è dedicata all’informazione la sua prima azione da riferimento civico. “Invito i brolesi – dice infatti – a diventare ‘cittadini informati’ registrandosi sul sito www.retecivicasalute.it oppure inviando una email a marisabriguglio@virgilio.it per ricevere le ‘pillole della salute’, semplici informazioni utilissime per sé e per i propri cari”.

“Ogni nuovo protagonista della Rete Civica della Salute – commenta Pierfrancesco Rizza, presidente della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende sanitarie e ospedaliere siciliane – è un valore che si aggiunge al sistema inclusivo e innovativo creato in Sicilia”.

“Grazie alle sue competenze e alla sua sensibilità – aggiunge il coordinatore della Rete Civica della Salute della Sicilia, Pieremilio Vasta – siamo certi che Marisa Briguglio interpreterà al meglio il ruolo fondamentale di riferimento civico”.