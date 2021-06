Rete Civica della Salute e Comune Raccuja per il “Mese della prevenzione”

Grande partecipazione per la seconda giornata del MESE DELLA PREVENZIONE, organizzata dal Comune di Raccuja, in collaborazione con la Rete Civica della Salute.

Dopo il primo appuntamento tenuto dalla Dott.ssa Briguglio Maria – Specialista in oftalmologia generale e pediatrica, che ha coinvolto 37 bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, oggi si e’ svolto lo screening dedicato agli over 65, dal titolo “Conoscere per prevenire”.

Screening di base per un controllo delle funzioni cognitive tenuto dalla Dott.ssa Foti Marilena – Psicologa esperta in neuropsicologia clinica, che da diversi anni organizza con l’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv queste giornate sui vari comuni nebroidei.

Sono stati sottoposti a valutazione ben 10 persone, con età media sui 85 anni, risultato che evidenzia, dice la Dott.ssa Foti, la sensibilità nei confronti dei disturbi cognitivi e la necessità oggi di trovare oltre alle terapie già esistenti, nuove forme di terapie, prima tra i quali l’importanza della relazione per uscire dall’isolamento.

Soddisfatto il Sindaco Ivan Martella, per la positiva partecipazione a queste giornate da parte dei cittadini coinvolti in varie fasce d’eta’.

La prevenzione e’ un’ arma vincente e poter riprendere, di presenza, nei vari comuni, coinvolgendo piu’ cittadini possibili e’ davvero importante, come espresso sia da Marisa Briguglio, coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute, che da Letizia Martella, riferimento comunale della RCS.

Appuntamento al prossimo sabato con lo screening uditivo “Sentiamoci Chiaro”.