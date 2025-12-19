Reinnervazione del nervo facciale eseguita al San Marco di Catania

Un intervento di reinnervazione del nervo facciale con tecnica crossface è stato eseguito all’ospedale San Marco di Catania su un uomo siciliano di mezza età affetto da paralisi facciale. L’operazione è il risultato della collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Catania, diretta da Giorgio Giulio Santonocito, e l’ospedale San Paolo di Milano, guidato da Simona Giglioli.

L’attività chirurgica ha coinvolto l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale del San Marco, diretta da Alberto Bianchi, e l’UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale del Dipartimento Testa-Collo del San Paolo di Milano, diretta da Federico Biglioli. La sinergia tra le due strutture ha consentito di effettuare l’intervento direttamente a Catania, evitando al paziente il trasferimento fuori regione.

L’uomo era stato sottoposto sei mesi prima all’asportazione di un neurinoma dell’acustico. In questi casi, soprattutto in presenza di trattamenti radioterapici, la paralisi del nervo facciale rappresenta una complicanza frequente, con conseguente paresi di metà del volto, difficoltà nella mobilità del labbro e nella chiusura dell’occhio.

Nel corso dell’operazione è stato prelevato un nervo funzionante dalla gamba del paziente e innestato nella porzione del volto compromessa, collegandolo al nervo facciale sano del lato opposto per ripristinare la trasmissione dell’impulso.

“Questo intervento rappresenta un traguardo importante per la nostra Azienda e per la sanità siciliana”, ha dichiarato Giorgio Giulio Santonocito, sottolineando il valore della collaborazione tra strutture di eccellenza e l’obiettivo di garantire cure altamente specialistiche sul territorio.

All’équipe hanno partecipato i chirurghi Salvatore Crimi e Salvatore Battaglia per il San Marco e Federico Bolognesi per il San Paolo di Milano, insieme agli specializzandi dell’Università di Catania, oltre ad anestesisti e personale sanitario. L’intervento, durato circa otto ore, è stato eseguito nel complesso operatorio centrale diretto da Prospero Calabrese. Il recupero estetico è immediato, mentre la funzionalità motoria è prevista in modo progressivo nei mesi successivi.

