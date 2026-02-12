Regione Siciliana, stanziati 17 milioni per assistenza ai disabili

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha disposto un impegno di spesa superiore a 17 milioni di euro destinato alle persone con disabilità gravissima per il mese di gennaio 2026. Le risorse coprono sia l’erogazione del beneficio economico mensile sia il budget aggiuntivo necessario al pagamento degli arretrati riferiti ai nuovi soggetti riconosciuti aventi diritto, inseriti negli elenchi trasmessi dalle Aziende sanitarie provinciali siciliane.

Il provvedimento rientra nell’ambito degli interventi finanziati attraverso il Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza. La distribuzione delle somme avverrà tra tutte le Asp dell’Isola, sulla base dei dati aggiornati relativi al numero dei beneficiari segnalati. Secondo il censimento riferito al mese di gennaio, le persone con disabilità gravissima risultano complessivamente 15.882.

Sul punto è intervenuto il presidente della Regione Siciliana e assessore ad interim della Famiglia e delle politiche sociali, Renato Schifani, che ha dichiarato: «Garantire continuità nei pagamenti e assicurare il saldo degli arretrati ai nuovi beneficiari significa offrire un sostegno reale a chi vive quotidianamente situazioni di grande fragilità».

Schifani ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione regionale a mantenere costante l’attenzione sul settore della non autosufficienza, affermando: «Continueremo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro e le risorse destinate alla non autosufficienza siano sempre più adeguate ai bisogni del territorio».

