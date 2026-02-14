Regione siciliana, La Vardera ufficializza la corsa alla presidenza

Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della Regione siciliana in vista delle elezioni previste per il prossimo anno. L’annuncio è stato formulato a Palermo durante un’iniziativa organizzata per celebrare il primo anniversario dalla fondazione del movimento.

Nel corso dell’incontro, La Vardera ha illustrato gli obiettivi della proposta politica, sottolineando l’intenzione di presentare un progetto fondato su contenuti e soluzioni operative. «Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti ma anche di idee concrete», ha dichiarato, definendo l’iniziativa «una sfida titanica, ma necessaria, alla vecchia politica». Il parlamentare ha inoltre rivendicato il lavoro svolto nell’ultimo anno, evidenziando la costruzione di una squadra e la presentazione di un programma politico, respingendo le critiche di chi definisce il movimento come una realtà esclusivamente orientata alla protesta.

La candidatura, ha spiegato, viene proposta al cosiddetto fronte progressista, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un’alternativa politica. «La mia candidatura la metto a disposizione del cosiddetto fronte progressista», ha affermato, ribadendo la necessità di avviare per tempo il percorso elettorale senza rinviare la scelta del candidato.

Tra le iniziative annunciate figura un tour in tutta la Sicilia con una roulotte, accompagnato dallo slogan «il parlamento che viene da voi», con l’intento di favorire un contatto diretto con i cittadini e rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio.

Secondo La Vardera, l’attuale legislatura potrebbe concludersi prima della scadenza naturale. «Ho avuto delle certezze da Roma sul fatto che si chiuderà entro quest’anno, quindi bisogna prepararsi», ha dichiarato, auspicando che la propria iniziativa non venga interpretata come una «fuga in avanti» e ricordando di aver più volte sollecitato lo svolgimento di primarie senza ricevere riscontri. Il deputato ha infine evidenziato il proprio ruolo nel quadro politico regionale, affermando: «Spesso io non vengo visto come una risorsa dai pezzi importanti di partito ma impareranno a capire che o con me si vince o con me si perde».

👁 Articolo letto 324 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.