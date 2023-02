Regione Sicilia, pronto soccorso di Vittoria: Schifani taglia il nastro

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha inaugurato la nuova area di emergenza dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, che comprende la camera calda, quattro aree d’emergenza, la sala codici bianchi, la sala d’attesa, l’area triage, l’area di osservazione breve, un ambiente per gli accertamenti diagnostici e un ingresso dedicato per i pazienti infetti. Questa realizzazione fa parte del progetto complessivo di ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso per un investimento di 2,79 milioni di euro.

Schifani ha dichiarato che è fondamentale che le aree di pronto soccorso siano attrezzate e adeguate e che abbiano risorse umane all’altezza. Ha anche sottolineato l’importanza di avere una Sanità uniforme in tutta l’isola e di reclutare medici anche a livello europeo.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche il direttore medico di presidio, Giuseppe Drago, il direttore del pronto soccorso, Giuseppe Molino, il vescovo della Diocesi di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, il commissario straordinario dell’Asp, Fabrizio Russo, la Direzione strategica aziendale, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, altri primi cittadini dei comuni del comprensorio e alcuni deputati del territorio.

Il finanziamento di 2,79 milioni di euro è stato diviso in un co-finanziamento: 1,8 milioni derivano da un decreto dell’assessorato regionale alla Salute a valere sul “contributo ripiano perdite” della Gsa (Gestione sanitaria accentrata), mentre 974 mila euro sono di competenza del bilancio aziendale.

L’inaugurazione del nuovo pronto soccorso all’ospedale Guzzardi di Vittoria rappresenta un passo avanti per la sanità siciliana e un importante miglioramento per i pazienti che si rivolgono a questa struttura per le emergenze. La modernizzazione dell’area di emergenza e la sua attrezzatura adeguata sono essenziali per garantire la sicurezza e la salute dei pazienti, evitando ulteriori sofferenze. Inoltre, la dichiarazione del presidente Schifani sull’importanza di una Sanità uniforme in tutta l’isola e sulla necessità di reclutare medici anche a livello europeo, è un segnale positivo per il futuro della sanità in Sicilia.

