Stanziati 200 milioni per progettazioni enti locali in Sicilia

Stanziati 200 milioni per progettazioni enti locali in Sicilia

Il mondo delle costruzioni in Sicilia si appresta a ricevere importanti finanziamenti dalla Regione. Il 16 febbraio 2023 l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha incontrato una delegazione di Ance Sicilia, guidata dal presidente Santo Cutrone, per discutere i provvedimenti che verranno presi per lo sviluppo del settore.

La prima notizia importante è che saranno stanziati 200 milioni di euro per il Fondo progettazioni della Regione, degli enti controllati e dei Comuni. La ripartizione prevede che alla Regione andranno 50 milioni, ai Comuni una media di 150mila euro ciascuno sulla base della popolazione residente, e al Comune di Palermo 7-8 milioni necessari a progettare anche l’intervento sul Ponte Corleone e quelli sulla viabilità di collegamento. Queste risorse daranno la possibilità alle P.a. dell’Isola di progettare iniziative da realizzare utilizzando gli stanziamenti del “Pnrr”, del “Fondo complementare”, del Fsc e della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, superando così le criticità finora riscontrate nell’attuazione dei programmi di spesa per le infrastrutture.

Inoltre, sarĂ riproposta e rifinanziata la legge per gli interventi agevolati di riqualificazione dei centri storici, che in passato hanno prodotto significativi risultati. Questo significa che verranno erogati finanziamenti per la riqualificazione delle aree urbane e della vivibilitĂ delle cittĂ .

Un altro provvedimento importante sollecitato da Ance Sicilia è l’approvazione del nuovo Prezzario regionale, che includerĂ l’aggiornamento dei valori delle materie prime ai considerevoli aumenti di mercato. Questo aggiornamento è necessario per garantire la sostenibilitĂ economica delle imprese del settore e il mantenimento della qualitĂ dei lavori.

Aricò ha inoltre annunciato che sono in fase di assegnazione 8 milioni di euro per la progettazione della Pedemontana di Palermo e che è stata aggiudicata la progettazione del centro congressi presso l’ex Fiera del Mediterraneo, sempre a Palermo. Questi sono interventi importanti per la cittĂ e per il turismo.

Infine, l’amministrazione sta vagliando diverse soluzioni alternative per favorire lo sblocco dei crediti fiscali del Superbonus 110%. Questa è una questione importante per le imprese del settore, che hanno subito rallentamenti a causa della burocrazia.