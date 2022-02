Regione – Fava: “Musumeci come il Conte zio di Manzoni. E’ certo che non ha maggioranza”

“Dopo l’intervento di oggi pomeriggio in Aula, il Presidente Musumeci ci appare sempre più come il Conte zio dei Promessi Sposi: sopire troncare, troncare sopire.

Perfino di fronte ad una mozione di censura di Forza Italia nei confronti del Commissario Tuccio D’Urso, uomo di fiducia che il Presidente ha messo a capo di una struttura importantissima come quella per l’emergenza Covid, Musumeci dice che la crisi ce la siamo inventata noi. Un fatto è certo: questo presidente – che si dimetta o meno poco importa – non ha più la fiducia della sua maggioranza.”

Lo ha dichiarato poco fa intervenendo a Palazzo dei Normanni Claudio Fava, deputato de I cento passi e presidente della Commissione antimafia regionale.