Regione e Università di Catania, Schifani incontra il rettore Foti

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato questa mattina a Palazzo d’Orléans il nuovo rettore dell’Università degli Studi di Catania, Enrico Foti, entrato in carica lo scorso 15 settembre. L’incontro, durato oltre mezz’ora, ha rappresentato un’occasione per riaffermare la collaborazione istituzionale tra la Regione e il mondo accademico.

Schifani ha sottolineato la necessità di consolidare la cooperazione con gli atenei siciliani, considerandoli interlocutori fondamentali per lo sviluppo del territorio. «È essenziale proseguire nel rapporto di sinergia tra il governo regionale e le università dell’isola», ha affermato il presidente, evidenziando il ruolo strategico delle istituzioni accademiche nella formazione e nella ricerca.

Nel corso dell’incontro, il governatore ha formulato al professor Foti gli auguri per il nuovo incarico, auspicando una proficua collaborazione su temi di interesse comune, tra cui la valorizzazione delle competenze e la promozione di progetti innovativi. A conclusione della visita, Schifani ha consegnato al rettore un crest della Regione Siciliana come segno di benvenuto e riconoscimento istituzionale.

