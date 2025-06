Regione e Ministero, oltre 440 milioni destinati alle imprese siciliane

La giunta regionale siciliana, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, ha ratificato un nuovo Accordo di programma con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e Invitalia. L’intesa mira a cofinanziare i Contratti di sviluppo con un investimento complessivo superiore a 440 milioni di euro, provenienti dai fondi del Pr Fesr e del Fsc 2021-2027, destinati a sostenere il sistema produttivo isolano.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come «questo accordo si inserisca nella visione liberale di sostegno alle imprese, considerate il motore della crescita economica e dell’occupazione». Ha aggiunto che la collaborazione con il Ministero e Invitalia è finalizzata a stimolare investimenti privati e a rafforzare la competitività del tessuto produttivo locale, evidenziando la credibilità del progetto di sviluppo regionale e la fiducia nelle potenzialità del territorio.

L’assessore Tamajo ha precisato che l’intesa consentirà di mettere a disposizione «oltre 440 milioni di euro per favorire la crescita industriale, attrarre investimenti e rafforzare il tessuto imprenditoriale siciliano, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla competitività del territorio». Ha inoltre definito l’accordo come un passo verso la creazione di un ecosistema favorevole alle imprese, capace di attrarre nuovi insediamenti e valorizzare le eccellenze presenti.

Nel dettaglio, il cofinanziamento iniziale ammonta a 144 milioni di euro, con 45 milioni stanziati dal Mimit e 99 dalla Regione (49 milioni dal Pr Fesr 2021-2027 e 50 milioni dal Fsc 2021-2027). Ulteriori 300 milioni saranno assegnati dal Pr Fesr 2021-2027 per progetti strategici, tra cui il programma già avviato con STMicroelectronics nell’ambito della piattaforma europea STEP (Strategic technologies for Europe platform).

L’accordo sarà formalizzato attraverso una convenzione con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, designato organismo intermedio per la gestione degli strumenti agevolativi, in collaborazione con i dipartimenti regionali delle Attività produttive e della Programmazione.

