Regione, altri 150 milioni nella variazione di bilancio all’Ars

Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha depositato all’Ars gli emendamenti al disegno di legge di variazione di bilancio, mettendo a disposizione ulteriori 150 milioni di euro. Le risorse derivano dal riconoscimento di nuove spettanze alla Regione da parte dello Stato e, in particolare, del ministero dell’Economia e delle Finanze.

«Abbiamo fatto sintesi delle iniziative dei deputati della maggioranza e di alcune proposte delle opposizioni», ha dichiarato Schifani, sottolineando gli interventi destinati ai territori, alle imprese, ai servizi e ai giovani.

Quasi 50 milioni vengono indirizzati all’agricoltura: 10 milioni per la distillazione straordinaria, 20 per il comparto del grano e 19 per le cantine sociali. Altri 30 milioni serviranno a contrastare il caro gasolio: 15 milioni per Ncc, autobus e taxi, 10 per il settore agricolo e 5 per la pesca.

Sul fronte occupazionale viene ampliata la platea della decontribuzione, mentre l’incentivo per le nuove assunzioni passa dal 10 al 20 per cento e raggiunge il 25 per cento per i giovani.

Per il sistema idrico sono previsti 22 milioni, destinati alle Ati di Catania e Siracusa e a Iblea Acque. Ulteriori 22 milioni andranno alle Asp per attrezzature sanitarie. Stanziati inoltre 16 milioni per climatizzare le scuole e 3 milioni per il reddito di merito universitario.

Alla bonifica dell’area di Pistunina, a Messina, sono destinati 3 milioni, mentre un milione finanzierà un fondo per la pulizia dei terreni incolti.

Il deputato di Controcorrente Alessandro De Leo ha infine proposto un fondo regionale da 7 milioni annui per finanziare il doposcuola comunale destinato agli alunni della scuola primaria appartenenti a famiglie con Isee fino a 10 mila euro.

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