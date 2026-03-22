Referendum, Sicilia al 28,91%: Messina prima, Caltanissetta ultima

Prosegue la rilevazione dell’affluenza per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alle ore 19, secondo i dati diffusi dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno e ancora in fase di aggiornamento, la partecipazione nazionale si attesta al 38,46%, con una copertura parziale pari a circa un quarto delle sezioni.

In Sicilia l’affluenza risulta inferiore rispetto al dato complessivo italiano, ma in crescita nel corso della giornata. Alle 19 di domenica 22 marzo ha votato il 28,91% degli aventi diritto, secondo le rilevazioni ufficiali.

L’analisi territoriale evidenzia differenze tra le province dell’isola. La percentuale più elevata si registra a Messina, dove si è recato alle urne il 31,01% degli elettori. Seguono Palermo con il 30,66% e Ragusa con il 29,80%. Valori leggermente inferiori si rilevano a Catania, ferma al 28,80%, Siracusa al 28,42% e Trapani al 28,11%.

Nella parte bassa della graduatoria si collocano Enna con il 26,19% e Agrigento con il 24,92%. Il dato più contenuto riguarda la provincia di Caltanissetta, dove l’affluenza si attesta al 23,28%.

Le percentuali sono destinate a essere aggiornate nel corso della giornata con le successive rilevazioni, che consentiranno di delineare l’andamento complessivo della partecipazione nelle ore serali.

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