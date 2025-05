Referendum: confronto sui diritti dei lavoratori italiani a Gioiosa Marea

Il Comitato Referendario si riunirà sabato 10 maggio 2025 alle ore 18:30 in Via Umberto I, di fronte al Circolo Roma a Gioiosa Marea, per un incontro pubblico finalizzato alla discussione dei cinque quesiti referendari in programma per l’8 e 9 giugno. L’evento rappresenta un’occasione importante per approfondire temi che coinvolgono direttamente milioni di lavoratori italiani.

Tra i punti centrali dei quesiti, figura la proposta di ripristinare il reintegro obbligatorio in caso di licenziamento ingiusto. Un altro aspetto riguarda la richiesta di eliminare il tetto agli indennizzi nelle piccole imprese, una misura che potrebbe alleviare le difficoltà economiche delle aziende di dimensioni contenute. Altri temi in discussione sono la limitazione dell’abuso dei contratti a termine, un problema che riguarda numerose categorie di lavoratori precari, e l’intenzione di rafforzare la responsabilità delle aziende negli appalti, per garantire maggiore tutela ai lavoratori impiegati in queste strutture.

Un ulteriore quesito mira a ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza necessario per richiedere la cittadinanza italiana, una proposta che solleva interrogativi sulla giustizia sociale e sull’inclusività.

L’incontro intende fornire un’opportunità di confronto per approfondire le implicazioni di queste modifiche, permettendo ai cittadini di esercitare il proprio diritto di voto con maggiore consapevolezza.

👁 Articolo letto 307 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.