Referendum, a Gioiosa Marea iniziativa del Comitato Civico per il No

Un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e al referendum previsto per il 22 e 23 marzo è in programma giovedì 19 marzo alle ore 18.00 a Gioiosa Marea. L’iniziativa si svolgerà presso il Circolo Mediterraneo e rientra nelle attività promosse dal Comitato Civico per il No, impegnato nella campagna informativa in vista della consultazione referendaria.

L’appuntamento, intitolato “Diciamo No X Difendere la Costituzione”, sarà introdotto e coordinato da Vincenzo Amato, rappresentante del Comitato Civico per il No di Gioiosa Marea. L’incontro prevede una serie di interventi dedicati agli aspetti istituzionali e giuridici collegati al referendum sulla giustizia.

Tra i relatori figurano Pietro Patti, segretario generale della CGIL Messina, Luigi D’Andrea, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Messina, e Andrea La Spada, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Messina. Gli interventi saranno incentrati sui temi della tutela dell’assetto costituzionale, dell’organizzazione della giustizia e del ruolo delle istituzioni democratiche.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di informazione e confronto promosse da esponenti della società civile che sostengono il voto contrario ai quesiti referendari. Il confronto pubblico intende offrire un’occasione di approfondimento sulle questioni legate al referendum, con particolare riferimento ai principi della Costituzione e al funzionamento del sistema giudiziario.

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