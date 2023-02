Recuperate le bare. Intervento dei vigili del fuoco a Mineo dopo il nubifragio del 9 e 10 febbraio

Il violento nubifragio che ha colpito la Sicilia nei giorni scorsi ha causato numerose frane e smottamenti, tra cui quello che ha coinvolto il cimitero di Mineo, dove i vigili del fuoco hanno ultimato la fase di recupero delle casse collocate negli edifici funerari rimasti in bilico.

L’intervento di messa in sicurezza è stato affidato al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, con il sostegno del dipartimento regionale della Protezione civile e del Comune di Mineo. Dopo una fase delicata e impegnativa di messa in sicurezza degli edifici funerari, i vigili del fuoco del nucleo Urban search and rescue (Usar) Sicilia e del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) hanno recuperato le casse.

La frana ha fatto scivolare più a valle degli edifici funerari, e si procederà al loro recupero con l’impiego del Gruppo operativo speciale (Gos), ovvero del nucleo regionale composto da vigili del fuoco specializzati nell’utilizzo di mezzi movimento terra.

© Riproduzione riservata.