Reclutamento di 1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso per l’arruolamento di 1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025. Il reclutamento avverrà tramite selezione per titoli ed esami. I posti sono suddivisi tra contingente ordinario e contingente di mare.

Nel contingente ordinario sono previsti 1.765 posti, di cui 171 riservati alla specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)” e 33 destinati alla specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)”. I rimanenti 1.561 posti sono rivolti a cittadini non specializzati: 1.093 ai volontari in ferma prefissata e 468 agli altri cittadini italiani.

Il contingente di mare comprende 220 posti. Tra questi, 154 sono riservati ai volontari in ferma prefissata, suddivisi tra le specializzazioni “Nocchiere” (60), “Motorista navale” (63) e “Operatore di sistema” (31). I restanti 66 posti sono destinati agli altri cittadini italiani, ripartiti nelle stesse qualifiche: 26 “Nocchieri”, 27 “Motoristi navali” e 13 “Operatori di sistema”.

Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 25 anni se concorrenti volontari delle Forze Armate, o i 24 anni se appartenenti alle altre categorie, con possibili estensioni legate al servizio militare prestato. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo le specifiche previste per alcuni volontari delle Forze Armate.

La domanda va inoltrata esclusivamente online entro le ore 12.00 del 21 novembre 2025 attraverso il portale https://concorsi.gdf.gov.it o tramite l’app “GdF Concorsi”.

