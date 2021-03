RCS – Supporto psicologico, aiuto concreto per Messina e provincia

Si e’ tenuto stamattina presso l’ex Fiera di Messina nel padiglione 7a, l’incontro tra la Dott.ssa Ruggeri Marinella, coordinatrice del Supporto Psicologico ufficio straordinario emergenza Covid-19 Messina e la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio della Rete Civica della Salute, erano presenti anche alcuni dei professionisti psicologi e psicoterapeuti impegnati nel team di Messina.

La Rete Civica della Salute è un progetto ad indirizzo dell’ Assessorato Regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, che vede quale Coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e Presidente della Conferenza Comitati consultivi siciliani Avv. Pier Francesco Rizza.

Questo incontro nasce per coordinare ancora meglio l’unione, ormai consolidata, tra l’ufficio straordinario emergenza Covid-19 e la Rete Civica della Salute – dice soddisfatta Marisa Briguglio – per il prosieguo di un progetto quale il “Supporto Psicologico” che ormai per tutta la provincia di Messina, nei nove distretti coinvolti e composti da validi ed eccellenti professionisti, rappresenta un aiuto concreto per i cittadini, di ascolto e sostegno, per non essere lasciati soli soprattutto nel periodo di isolamento legato al Covid19.

Soddisfatta anche la Dott.ssa Ruggeri Marinella per questa unione con la RCS, come da Lei stessa definita “uno sposalizio perfetto”, che sicuramente nel tempo poterà ad ulteriori progetti di collaborazione. Facendo tanti complimenti a tutti i Riferimenti Civici della Salute per l’impegno profuso.