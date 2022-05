RCS – Anche il Comune di Mirto ha un riferimento comunale della salute

Stamattina, il sindaco di Mirto Zingales Maurizio, ha incontrato la coordinatrice della Rete Civica della Salute Provincia di Messina Marisa Briguglio ed il riferimento civico accreditato del Comune Marisa Raffiti, era presente all’incontro anche l’assistente sociale del Comune la dott.ssa Tumeo Daniela.

L’incontro nasce per presentare la Rete Civica della Salute, progetto d’inclusione sociale promosso su atto d’indirizzo del 2014, dall’ Assessorato Regionale alla Salute, che vede quale Coordinatore Regionale per la Sicilia il prof. Pieremilio Vasta e la Conferenza dei Comitati consultivi siciliani presieduta dall’avv. Pier Francesco Rizza.

Era necessario questo incontro con il sindaco Zingales – dice la coordinatrice Marisa Briguglio – affinchè si possa instaurare un rapporto di collaborazione con l’Amministrazione e la Rete Civica della Salute per essere sempre a supporto dei cittadini e riconoscere la salute come un bene comune, oltre a promuovere prevenzione ed educazione dell’ambito di Salute, Ambiente e Cultura.

Inoltre – come detto da Marisa Raffiti, quale riferimento accreditato del Comune di Mirto – ci renderemo disponibili per tante iniziative future da portare avanti sul territorio per il benessere della collettività .