Razza – «Ieri il 92% di non vaccinati in terapia intensiva»

Capisco le pulsioni ideologiche e rispetto le idee di tutti, ma questi dati sono un pugno in faccia ai medici che da oltre un anno si stanno ammazzando di lavoro nei reparti Covid e non Covid, a chi ha dovuto rinunciare alle cure, a chi ha visto morire i suoi cari quando non c’era la possibilità di un vaccino.

Curare al domicilio, direte. E chi ha mai detto che le due attività sono contrapposte? O che non si debbano fare screening o che non debba essere proseguito tutto il lavoro che abbiamo messo in campo per cercare di tutelare la nostra vita di relazioni e la nostra economia.

Ma smettiamola di sostenere cose false: nelle Regioni dove la vaccinazione è più alta, i ricoveri sono in percentuale più bassa. Questi i fatti. Il resto sono solo dibattiti da bar.