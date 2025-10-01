La segnalazione dei genitori per i disagi alla scuola di San Giorgio

I rappresentanti dei genitori della Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, plesso di San Giorgio, hanno inviato una nota indirizzata al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali, con copia alla dirigente scolastica Maria La Rosa. Il documento fa seguito agli incontri già avvenuti con l’amministrazione e intende richiamare l’attenzione sulle criticità ancora presenti nell’edificio scolastico di via Vigna del Signore.

Tra i problemi segnalati figurano il malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione in un’aula del primo piano, la mancanza di tende alle finestre esposte a est e difficoltà legate all’approvvigionamento idrico, che nei primi giorni di lezione hanno causato l’assenza d’acqua nei servizi igienici. Ulteriori richieste riguardano l’installazione di un campanello e di un citofono all’ingresso della scuola dell’infanzia, la riparazione di una porta danneggiata e altri interventi di manutenzione.

I genitori ricordano inoltre che l’amministrazione, in un incontro del 18 gennaio 2025, aveva assunto impegni su ulteriori aspetti ancora irrisolti, tra cui la segnaletica interna, la messa in sicurezza delle finestre, la realizzazione di tettoie agli ingressi, l’installazione di zanzariere e la sistemazione del cancello d’ingresso.

Nella nota viene chiesta anche la documentazione sui controlli strutturali annuali, richiamando il precedente episodio del crollo di una porzione della struttura. “Siamo certi che l’Amministrazione vorrà rispondere rapidamente e mettere al corrente i genitori su quanto si stia facendo per risolvere le criticità presenti al nuovo plesso di San Giorgio”, si legge nella comunicazione firmata dai rappresentanti.

👁 Articolo letto 1.844 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.