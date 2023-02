Rapine, armi e truffe green pass: 9 arresti e 8 denunce a Catania

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno effettuato un’importante operazione contro il crimine, portando all’arresto di nove persone (cinque in carcere e quattro ai domiciliari) e denunciando altre otto. Gli indagati sono accusati di rapine, porto e detenzione di armi clandestine, fabbricazione e cessione di armi clandestine, sequestro di persona e falso.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, hanno rivelato l’esistenza di un gruppo criminale capeggiato da Salvatore Natale Mirabella, 32 anni, il quale gestiva un sistema finalizzato a procacciare “green pass” a favore di soggetti “no-vax”. Gli indagati avrebbero fabbricato armi clandestine e commesso rapine violente, minacciando e trascinando passanti all’interno degli esercizi commerciali per derubarli.

Il sistema per ottenere i “green pass” consisteva nella falsificazione dei documenti d’identità e nell’induzione in errore degli operatori sanitari, che facevano sottoporre al vaccino contro il COVID-19 persone che non erano i reali richiedenti. Questi ultimi pagavano circa 300 euro per ottenere la certificazione, senza sottoporsi al vaccino. Gli indagati avrebbero anche sfruttato tossicodipendenti, che si offrivano come “cavie” in cambio di sostanza stupefacente o pochi euro.