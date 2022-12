Rapinata in casa 73enne, arrestato il responsabile

Nel mese di settembre scorso aveva subito una violenta rapina all’interno della sua abitazione e, per le gravi lesioni subite, era giunta in prognosi riservata presso il Pronto Soccorso del nosocomio marsalese ove era rimasta ricoverata per circa un mese. È accaduto a Marsala ad una donna di 73 anni.

I poliziotti del locale Commissariato di P.S., ad esito di serrate indagini, hanno tratto in arresto il responsabile, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo.

L’anziana donna si è ripresa ed oggi, accogliendoli con un caloroso sorriso, ha ricevuto in casa la visita degli agenti del Commissariato di P.S. che le hanno donato un omaggio floreale.