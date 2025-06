Rapina in farmacia con una bottiglia rotta, arrestato 44enne a Catania

Un uomo di 44 anni, residente a Catania, si è introdotto con fare dimesso in una farmacia di via Plebiscito fingendosi cliente. Sorpresa dall’improvviso cambio di atteggiamento, la titolare ha visto l’uomo impugnare una bottiglia di vetro rotta pronunciando: “Consegnami il denaro che c’è in cassa”. Al suo rifiuto, il rapinatore ha minacciato ancora la farmacista, che ha allora aperto il registratore di cassa. L’indagato ha preso i 20 euro presenti e si è allontanato, lasciando attonita una cliente in attesa del farmaco.

Pochi istanti dopo la chiamata al 113, la Sala Operativa ha diramato la descrizione del sospetto. I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nelle vicinanze in un servizio di controllo, hanno rapidamente acquisito i filmati di videosorveglianza: l’uomo aveva agito a volto scoperto. Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi di altri impianti in zona, è stato ricostruito il percorso del fuggitivo fino a via Cristoforo Colombo.

I poliziotti hanno intercettato il 44enne in una strada adiacente a via Plebiscito, arrestandolo in flagranza per rapina aggravata, nel rispetto della presunzione d’innocenza. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha ammesso: “Ho gettato la bottiglia rotta lungo il percorso” e “Ho speso i 20 euro per saldare un debito con un pusher, droga di cui faccio uso”.

Informato il pubblico ministero di turno, il Gip ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in attesa del processo.

