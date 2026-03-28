Rally Valle del Sosio, organizzazione al via per l’edizione 2026

Prosegue la fase organizzativa della diciannovesima edizione del Rally Valle del Sosio, manifestazione che aprirà la stagione della Coppa Rally di Nona Zona e del Trofeo Rally di Quarta Zona dedicato alle vetture storiche e classiche. L’evento si svolgerà l’11 e il 12 aprile a Chiusa Sclafani, coinvolgendo anche i territori di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Palermo e dell’Unione dei Comuni della Valle del Sosio.

La competizione comprende anche il 10° Rally Valle del Sosio Historic e il 2° Rally Valle del Sosio Classic, confermandosi appuntamento consolidato per il territorio. Le verifiche tecniche hanno attestato la piena idoneità del tracciato, che si sviluppa nell’area dell’entroterra palermitano lungo il fiume Sosio.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 23:59 del 3 aprile. Il percorso e il regolamento sono stati già approvati dalla federazione, con il sopralluogo del supervisore Maurizio Messina. A sostenere la manifestazione figurano operatori del settore automotive, tra cui Macaluso Racing di Sciacca, Astercar di Palermo e Partinico e Nuova Cori di Palermo.

Il programma prevede alcune novità tecniche, tra cui l’introduzione della prova speciale “Santa Venera” di 13,9 chilometri, da percorrere due volte, e tre passaggi sulle prove “Sant’Anna” e “San Carlo”. Complessivamente, i tratti cronometrati raggiungeranno circa 63 chilometri.

La zona artigianale di Chiusa Sclafani ospiterà le attività logistiche, mentre la partenza è prevista a Bisacquino. La cerimonia conclusiva si terrà in Piazza Santa Rosalia, dove lo scorso anno si impose Marco Pollara, affiancato da Giuseppe Princiotto, mentre tra le storiche vinsero Giuseppe Termine e Onofrio Musso. – Foto Vitrano.

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