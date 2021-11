Rally e Slalom le discipline del fine settimana agonistico della scuderia RO racing

Rally e Slalom nel fine settimana agonistico della scuderia RO Racing. Due saranno gli equipaggi al via della Ronde di Halloween, che si svolgerà a San Marino, uno invece il rappresentante del sodalizio siciliano impegnato in ciociaria allo Slalom due Comuni.

Un autunno dall’attività davvero intensa, quello che si sta vivendo in casa RO racing. Mentre in scuderia si studiano già i programmi per la stagione agonistica 2022, sono diversi i rappresentanti del sodalizio di Cianciana che continuano a essere presenti nelle manifestazioni dell’ultimo scorcio di stagione.Â

Domenica 14 novembre ci sarà , alla Ronde di Halloween che si disputerà in quel di San Marino, Rosario Montalbano che esordirà , su una Skoda Fabia R5 seguita da Colombi, nella classe regina dei rally. A fianco del direttore sportivo della scuderia, che di tanto in tanto veste tuta e casco, troverà posto Giuseppe Livecchi. Nella stessa manifestazione esordio in classe R2C per Gianni Stracqualursi. Il driver Ciociaro sarà della partita a bordo di una Peugeot 208 Rally 4 della Lion Racing, in coppia con Doriano Maini.

Nel Lazio, allo Slalom dei due comuni Trofeo Città di Alatri e Veroli, Andrea Primi, a bordo della sua Renault 5 Gt Turbo, proverà a lasciare il proprio segno nel Gruppo Speciale.