Rally di Caltanissetta, Galipò e Marino puntano alla Coppa Italia

Il fine settimana tra il 27 e il 29 giugno 2025 vedrà la scuderia Nebrosport impegnata in due prove distinte, rally e slalom, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nei rispettivi campionati. Nel Rally di Caltanissetta, l’equipaggio formato da Carmelo Galipò e Antonino Marino, alla guida di una Skoda Fabia RS di classe Rally2-R5, cercherà di mantenere il passo nella corsa alla Coppa Italia e di rafforzare il primato nella classifica Over 55. Galipò ha spiegato che “la nuova vettura sta offrendo riscontri positivi, ma puntiamo a perfezionare ulteriormente l’intesa in vista delle tappe successive a Tindari e Taormina”.

Parallelamente, nello Slalom di Giardinello, Biagio Meli difenderà i colori di Nebrosport al volante di una Fiat Uno Turbo in classe S7. Il pilota, già protagonista di una stagione competitiva, punta a incrementare il bottino di punti valido sia per la Coppa Quinta Zona sia per il Campionato Siciliano Slalom. Meli ha sottolineato: “Affronto ogni manche con determinazione, consapevole del livello elevato della concorrenza e della necessità di massimizzare ogni occasione”.

La doppia partecipazione della formazione santangiolese conferma la strategia di puntare su entrambe le discipline, con la speranza di capitalizzare i risultati finora ottenuti e di proseguire una stagione caratterizzata da performance costanti e progressi tecnici.

