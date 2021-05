Rally Campagnolo – Lombardo e Ratnayake difenderanno i colori della scuderia RO racing

Rally e Slalom nel fine settimana della scuderia RO racing. Continuerà al Rally Campagnolo la rincorsa di Angelo Lombardo e Hars Ratnayake al Campionato italiano rally auto storiche. I due saranno al via della gara veneta con la Porsche 911 Gruppo B seguita da Guagliardo. In Sicilia, allo Slalom Quota Mille, ci sarà Danilo Puleo.

Il Campionato italiano rally auto storiche farà tappa in Veneto questo fine settimana. Al rally Campagnolo, che ha fatto registrare il pienone di iscritti, a difendere i colori della scuderia RO racing ci saranno Angelo Lombardo e Hars Ratnayake. I due, dopo la sfortunata seconda piazza della Targa Florio, proveranno un nuovo attacco sia alla vetta della classifica di campionato sia al primato in gara, cosa quest’ultima che potrebbe tranquillamente essere alla loro portata. Lo spettacolare equipaggio della RO racing sarà al via della terza tappa della massima serie nazionale a bordo di una Porsche 911 ex Gruppo B del Quarto Raggruppamento delle storiche seguita dal preparatore Guagliardo.

Non sarà una gara per niente facile, ma dobbiamo provare a vincere se vogliamo rimanere in corsa per la conquista della vittoria in campionato – ha detto Angelo Lombardo – i nostri avversari non ci renderanno vita facile e, tra l’altro, in Veneto ci saranno tanti specialisti locali che aggiungeranno spunti agonistici alla competizione”.

In Sicilia allo Slalom Quota Mille a rappresentare i colori del sodalizio di Cianciana ci sarà , a bordo della sua Peugeot 106 di classe N1400, a Danilo Puleo.