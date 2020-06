Raineri: “Lascio il direttivo nazionale di Forza Italia Giovani per dedicarmi alla mia terra”

“Dopo una lunga riflessione ho deciso di dare le mie dimissioni dal Direttivo nazionale di Forza Italia Giovani. Ho voluto rendere nota questa decisione, condivisa con gli organi regionali del movimento giovanile, per evitare interpretazioni sbagliate e non lasciare spazio a false ricostruzioni. Le mie radici sono ben salde ed il mio percorso personale e politico lo dimostra.

Le ragioni delle mie dimissioni sono semplici: ho deciso da tempo – prosegue Raineri – di concentrare tutti i miei sforzi politici sul nostro territorio. La Sicilia e la Provincia di Messina in particolare hanno bisogno di un impegno costante e in tutta coscienza ho preferito lasciare spazio nel Direttivo Nazionale a figure che svolgerebbero a pieno i compiti che quel ruolo comporta. Oltre ai miei impegni professionali, mi sono dato una agenda politica che porti sul territorio proposte e politiche nuove in tema di turismo, occupazione giovanile e lotta all’abbandono scolastico, sostegno all’imprenditoria locale e infrastrutture.

Forza Italia Giovani ha al suo interno risorse dal valore inestimabile e sono certo che il mio posto verrà ricoperto con la competenza, la forza e l’entusiasmo necessari.

Mando i miei migliori auguri alla persona che entrerà a far parte del Direttivo Nazionale di Forza Italia Giovani, ringrazio il Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Sicilia Andrea Mineo e, per suo tramite, tutti coloro i quali hanno condiviso con me questa esperienza.

Da oggi – Conclude Raineri – inizia una nuova pagina del mio percorso, sempre fedele a quel sogno liberale che Silvio Berlusconi ha disegnato per l’Italia e la Sicilia.”