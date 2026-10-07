Raddoppio Messina-Catania, Lombardo: «Cantieri a rischio»

Il deputato regionale di Sud chiama Nord Pippo Lombardo ha chiesto la convocazione urgente della IV Commissione dell’Assemblea regionale siciliana per affrontare le criticità legate alla viabilità utilizzata dai cantieri del raddoppio ferroviario Messina-Catania. Secondo il parlamentare, le attuali limitazioni potrebbero compromettere la continuità dei lavori e avere ripercussioni sull’occupazione.

Dal primo ottobre sui ponti Mili e Galati della strada statale 114 Orientale Sicula sono in vigore il restringimento della carreggiata e il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate, misure adottate dopo verifiche tecniche sulle infrastrutture.

Lombardo evidenzia che lungo questo asse devono transitare i mezzi pesanti provenienti dalla galleria Giampilieri e diretti verso Contesse. Le restrizioni, sostiene, impediscono ai veicoli di maggiore tonnellaggio di utilizzare il percorso previsto.

Tra le conseguenze indicate nella richiesta di audizione figura il possibile fermo della TBM “Letteria”, la talpa meccanica che ha completato lo scavo di una delle due canne della galleria Scaletta, lunga oltre 2,7 chilometri, e destinata successivamente alla galleria Quali, di circa 4,5 chilometri. Un eventuale stop, secondo Lombardo, potrebbe incidere sul cronoprogramma e determinare conseguenze anche sul fronte occupazionale.

Alle limitazioni sui ponti si aggiungono, secondo il deputato, i ritardi nelle autorizzazioni ambientali necessarie per realizzare le rampe di cantiere di Nizza di Sicilia, Sant’Alessio e Taormina e le difficoltà relative alle passerelle sui torrenti Nisi e Agrò.

Lombardo chiede quindi un confronto urgente con gli assessorati regionali competenti, ANAS, RFI, FS Engineering, ARPA, Soprintendenza, CAS, il consorzio impegnato nei lavori e i sindaci dei Comuni interessati, per individuare soluzioni sulla viabilità alternativa e sull’eventuale utilizzo della rete autostradale.

«Non possiamo aspettare che i cantieri si fermino per cercare soluzioni», conclude Lombardo, chiedendo alla Regione di intervenire prima che le criticità possano ripercuotersi sui lavori e sui livelli occupazionali.

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