Raccolta di Solidarietà – Il PD di Gioiosa Marea partecipa per dare un aiuto concreto

Raccolta di Solidarietà – Il PD di Gioiosa Marea partecipa per dare un aiuto concreto

Si è conclusa la “Raccolta di Solidarietà ” iniziata il 21 Dicembre 2020 alla quale anche il PD del Circolo di Gioiosa Marea ha partecipato per dare un aiuto concreto a chi vive in particolari condizioni.

Affinché l’iniziativa si potesse realizzare, hanno contribuito cinque punti vendita. A loro, al supermercato Sisa, al Market Calabrese Tindaro, alla Bottega della Tonnara, al Sidis, al Supermercato Buzzanca Francesco & CO, porgiamo i nostri ringraziamenti per la pronta disponibilità e concreta partecipazione.

Il Circolo di Gioiosa ha scelto di non distribuire personalmente quanto raccolto ma di affidare la distribuzione alla Caritas Diocesana di Patti, perché meglio conoscitori delle famiglie più bisognose alle quali destinare gli alimenti nel rispetto della privacy.

Ringraziamo Antonio Calabria, componente della sopracitata Caritas, al quale sono stati consegnati i prodotti e che, con la propria presenza e fattiva collaborazione, provvederà alla consegna di quanto è stato generosamente donato.

I doni offerti sono semplicemente un modo per far sentire le nostre famiglie meno sole, consapevoli che la solidarietà non ha colore politico, ma coinvolge tutti.

Il Partito Democratico del Circolo di Gioiosa Marea