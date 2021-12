I.C. “Anna Rita Sidoti” raccolta alimentare – Il vero significato del Natale

«.. Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà , colui che è capace di dare..»

Facendo proprio il pensiero e le parole di Giovanni Paolo II e sentendo forte la sua valenza civica e il richiamo a sentirsi parte di una comunità , i bambini, i docenti e i collaboratori scolastici di molti plessi dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” , in occasione delle festività natalizie, hanno voluto farsi carico delle necessità di quanti, in questo momento, hanno delle difficoltà , organizzando una raccolta alimentare.

All’interno delle attività di Educazione Civica “Il trenino della Solidarietà ’“ ha un forte valore educativo e ha fatto capire, non solo agli alunni, ma a tutti noi, come un gesto così piccolo e alla portata di tutti sia in realtà un gesto grande e capace di arricchire tanto chi dona quanto chi riceve.

In un mondo dove dilaga l’assenza di senso civico e morale, abbiamo tutti bisogno di educarci alla gratuità , alla dimensione del dono per riscoprire che è nella natura profonda dell’uomo interessarsi al prossimo.

Partecipare a questa raccolta è un’esperienza per vivere la condivisione, per dare una mano alla ripartenza da tutti agognata, sperando che il primo a ripartire sia il nostro cuore.