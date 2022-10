Quinto posto per Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi

La Sicilia con il Rally di Caltanissetta ha emesso gli ultimi verdetti per le qualificazioni alla finale nazionale della Coppa rally di zona.

Con il Rally Trofeo Villa d’Este – Aci Como,¬†disputatosi¬†il fine settimana appena trascorso, si √® ufficialmente chiusa l’edizione 2022 del Campionato italiano rally asfalto. In riva al lago manzoniano gli alfieri della scuderia RO racing, Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi, a bordo della loro Skoda Fabia R5 Evo, gommata Michelin e seguita dalla Delta Rally di Riccardo Cappato, hanno colto la sesta posizione che √® valsa la quinta piazza finale in campionato. I due avevano gi√† vinto la Michelin rally Cup.

In Sicilia, in provincia di Caltanissetta al Rally di Caltanissetta, si √® consumato l’ultimo atto della Coppa rally di ottava zona. Alla gara nissena √® spettato il ruolo di emettere gli ultimi verdetti per l’accesso alla fase finale della serie, che vedr√† gli equipaggi qualificati sfidarsi nella finale unica che si disputer√† a Cassino, nel Lazio, il primo fine settimana di novembre.

A Mussomeli ad agguantare la qualificazione sono stati, grazie alla vittoria in classe N3, Carlo Stassi e Vincenzo Cosenza. In classe N2, terzo gradino del podio per Fabrizio Vullo e Salvatore Russello e la loro Peugeot 106. Sulle strade dell’hinterland nisseno, dopo aver ben figurato, sono stati costretti al ritiro gli equipaggi Corbetto-Cangemi e Brusca-Midulla . Tra le storiche nuova vittoria stagionale per Giuseppe Musso, in gara con Massimiliano Alduina, a bordo di una Porsche 911 Carrera Rs del Secondo Raggruppamento preparata da Guagliardo. Gaspare Sollano e Pietro Alfano, con una Opel Manta, sono saliti sul terzo gradino del podio del Quarto Raggruppamento.

Tra i birilli in provincia di Trapani, ad Alcamo allo Slalom Monte Bonifato, Lorenzo Bonavires con una Renault Clio Rs si √® piazzato al secondo posto di classe¬†Racing start plus 2.0¬†ed ha portato a casa la vittoria nella medesima categoria nel campionato siciliano. Ignazio Bonavires, con una Peugeot 106, ha vinto la classe Racing Start plus 1.6¬†e il¬†Gruppo. Francesco Bruno, con una Fiat 500 Sporting,¬† si √® piazzato al secondo posto di classe. Piazza d’onore per Antonino Bellitti e la sua Peugeot 106 in classe N1400, nella stessa classe Salvatore Milioto, con una Peugeot 205, si √® piazzato al quarto posto. Paolo Torregrossa,¬†con una Fiat Uno Turbo,¬†ha concluso al secondo posto di classe S7. Nuovo successo in Gruppo N e in classe N2000 per Cristian Burgio.