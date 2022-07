Questura di Messina, assegnate 17 nuove unità

A partire da oggi la Questura di Messina potrà contare su 17 nuove unità . I nuovi poliziotti, che ieri si sono presentati al Sig. Questore e poi all’Ufficio del Personale per la presa in forza, provengono dai più disparati Uffici d’Italia, dove hanno già maturato una significativa esperienza professionale: Polizia Ferroviaria e Commissariato di Villa S. Giovanni, Reparto Mobile di Genova, Reggio Calabria e Milano, Squadra Mobile di Reggio Calabria, Ufficio Immigrazione di Roma e Milano e Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia.

Si tratta di quattro Assistenti Capo Coordinatori, sette Assistenti Capo, due Assistenti e quattro Agenti Scelti. Otto di loro saranno operativi presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, contribuendo attivamente alla delicata attività di controllo del territorio a bordo delle Volanti. Gli altri svolgeranno gli incarichi che più si addicono alle loro attitudini e capacità professionali presso diversi Uffici della Questura.

Nel corso del primo colloquio con il Questore dr.ssa Gabriella Ioppolo, i nuovi poliziotti in forza alla Questura di Messina hanno dimostrato pieno entusiasmo per la nuova realtà territoriale nella quale opereranno e forte motivazione per i nuovi incarichi che li attendono. A tutti loro è stato rivolto un benvenuto dal Questore di Messina, che nell’occasione ha augurato loro buon lavoro.