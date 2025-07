Quattro Peugeot 106 Nebrosport dominano la N1600

Il terzo Slalom Città di Librizzi ha visto la Scuderia Nebrosport primeggiare, ottenendo il riconoscimento di miglior team della manifestazione. “Un risultato che riempie il team di grande orgoglio”, affermano gli organizzatori, sottolineando l’impegno dei 18 piloti in gara.

Nel gruppo Racing Start Plus, Santo Fallo si è aggiudicato la vittoria di classe e il 54° posto assoluto a bordo di una Fiat 500 Sporting RS 1.15 Plus, nonostante problemi meccanici lo abbiano limitato a una manche di ricognizione e una cronometrata. Enrico Falsetti, al volante di una Peugeot 106 RS 1.6 Plus, ha chiuso 12° assoluto, secondo di classe e quarto di gruppo, confermando la sua regolarità. Al debutto, Roberto Giuttari con la Renault Clio Williams RS Plus 2.0 si è classificato 51° assoluto e secondo di classe.

In RSTB 1.6 Plus, Agostino Scaffidi ha conquistato il 42° posto assoluto, primo di classe e quarto di gruppo, utilizzando lo slalom come test tecnico per la Mini Cooper JCW in vista del Campionato Italiano Velocità Salita. Valentino Di Blasi, su Peugeot 106 N1400, è giunto 41° assoluto e secondo di classe, centrando l’obiettivo di riprendere confidenza con la guida.

Quattro equipaggi Nebrosport nella N1600: Mattia Tirintino ha ottenuto il miglior piazzamento con il 16° posto assoluto, primo di classe e di gruppo, mentre Gianfranco Starvagi si è fermato al 22° assoluto. Nelle altre categorie, spiccano il primato di classe e di gruppo di Matteo Ruggeri in E2SH 1.150, il podio di Luca Radici nel Kart Cross e il terzo posto assoluto di Santi Leo nella E2SC 1400.

