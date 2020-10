Quarto posto per Tony Cairoli sul tracciato sabbioso del Tazio Nuvolari di Mantova

Dopo il nono, anche il decimo round della MXGP 2020 si è corso sul tracciato sabbioso del Tazio Nuvolari di Mantova. La pista, praticamente identica a quella fronteggiata dai piloti tre giorni fa, ha visto Antonio Cairoli affrontare la giornata di gara determinato a minimizzare gli effetti della brutta caduta di domenica scorsa, nella quale il pilota del team KTM Red Bull Factory Racing si era danneggiato il setto nasale.

Settimo nel turno delle prove libere, Tony ha migliorato nella sessione cronometrata, conquistando il sesto cancello per la partenza delle due manche di gara, migliorando sensibilmente la sua performance in prova rispetto alle ultime gare, nonostante i guai fisici. Scattato bene al via della pima manche il siciliano è passato quarto sul traguardo del primo giro, mantenendo la posizione fino alla fine, respingendo gli attacchi degli avversari, senza commettere errori, con un ritmo di gara altissimo.

Scattato nuovamente bene al via di gara due¬†con¬†la sua¬†KTM 450 SX-F,¬†Cairoli,¬†ha lottato per la seconda¬†posizione¬†dal primo al l’ultimo giro, chiudendo quarto per un¬†quarto di giornata¬†a pari punti con il terzo ma ai piedi del podio per via del¬†regolamento che in caso di¬†parit√†, premia¬†chi termina davanti nella seconda frazione. In classifica iridata il nove volte campione del Mondo resta secondo, sempre a cinque lunghezze dalla tabella rossa, consolidando il suo¬†vantaggio sul diretto inseguitore. Ultimo appuntamento con la¬†pista di Mantova tra quattro giorni, per il Gran Premio d’Europa.

Tony Cairoli:¬†“Oggi non mi aspettavo di guidare cos√¨ bene; il naso non mi dava¬†fastidio per via del dolore, ma mi rendeva pi√Ļ difficile la respirazione e mi disturbava anche un po‚Äô l’equilibrio. Per questo considero le manche¬†piuttosto positive, anche¬†perch√©¬†non ho commesso molti errori e siamo rimasti davanti e questo √® positivo soprattutto in ottica campionato. Il mio pensiero comunque oggi va ad Arminas e alla sua famiglia.‚ÄĚ

Gara Uno: 1-J.Prado 2-J.Seewer 3-R.Febvre 4-A.Cairoli 5-T. Gajser 

Gara Due: 1-R.Febvre 2-G.Paulin 3-T.Gajser 4-A.Cairoli  5-G. Coldenhoff

Gran Premio: 1-R.Febvre 45p. 2-J.Prado 40p. 3-T.Gajser 36p. 4-A. Cairoli 36p.  5-J.Seewer 34p.

Campionato: 1-T.Gajser 352p.  2-A.Cairoli 347p.  3-J.Seewer 334p.  4-J.Prado 317p. 5-G.Coldenhoff 303p.

Prossimo Gran Premio: 04/10/2020 MXGP d’Europa – Mantova