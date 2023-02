Pubblico encomio a Silvestro Nasisi: il paladino di conforto per la Comunità Pattese durante la pandemia

Il Consiglio Comunale di Patti ha conferito un pubblico encomio a Silvestro Nasisi, in riconoscimento dei particolari meriti per cui si è distinto durante il periodo della pandemia. L’encomio è stato consegnato questa mattina nell’aula consiliare di Patti dal Sindaco Gianluca Bonsignore e dal Presidente del Consiglio Giacomo Prinzi, prima dell’inizio del Consiglio Comunale.

Nel 2020, i consiglieri comunali Mariella Gregorio Nardo, Federico Impalà , Natalia Cimino e Filippo Tripoli avevano chiesto l’assegnazione di un premio simbolico a Silvestro Nasisi. Con la sua Smart grigia, durante il periodo in cui la città di Patti era deserta a causa del Covid, Silvestro ha girato in lungo e in largo il territorio comunale con la bandiera italiana e i suoi altoparlanti, portando musica e gioia. Anche durante il Venerdì Santo.

In quel periodo, molti avevano segnalato il gesto carico di altruismo di Silvestro, come simbolo di autentica solidarietà . Oggi, quel premio richiesto e segnalato da tanti, è stato conferito durante il Consiglio Comunale.

Silvestro Nasisi, definito il “Paladino di conforto per i bambini, gli anziani e gli ultimi”, ha donato attimi di serenità a tutta la Comunità Pattese e non solo. Con la sua Smart grigia, ha trasmesso genuina felicità nelle case e sotto i balconi degli abitanti di Patti, rappresentando l’unico ricordo gradevole in mezzo ai mille giorni bui e innaturali causati dalla pandemia.

Il pubblico encomio conferito da oggi, testimonia la gratitudine della Comunità Pattese nei confronti di Silvestro Nasisi, un esempio di altruismo e solidarietà per tutti.