PS Tracking, il nuovo servizio digitale dell’IRCCS Bonino Pulejo

Presso l’IRCCS “Bonino Pulejo” – Ospedale Piemonte di Messina è entrata in funzione “PS Tracking”, applicazione concepita dall’Unità Operativa di Tecnico-Settore Informatico in sinergia con l’ASP di Siracusa. Il servizio permette a familiari e amici di monitorare in tempo reale, via smartphone, le fasi del percorso del paziente all’interno del Pronto Soccorso. All’atto dell’arrivo in struttura, previo consenso al trattamento dei dati e rilascio del numero di cellulare, l’utente riceve un link e un token di accesso. Inserito il codice fiscale, è possibile visualizzare l’area di ricovero urgente, il colore di priorità assegnato e lo stato delle prestazioni diagnostiche, delle consulenze specialistiche e del monitoraggio dei parametri vitali.

Il sistema non è fruibile per i pazienti minorenni, per chi non è in grado di firmare il consenso informato, per gli accessi in codice rosso e per coloro che seguono il “percorso rosa” dedicato a potenziali vittime di violenza di genere. In quest’ultimo caso il servizio viene sospeso per garantire la riservatezza e attivare protocolli specifici.

“PS Tracking vuole essere un supporto alle famiglie nei momenti di smarrimento successivi all’arrivo di un proprio caro in pronto soccorso – spiega Maurizio Lanza, Direttore Generale dell’IRCCS Bonino Pulejo – e segna un ulteriore passo nella digitalizzazione della sanità, offrendo trasparenza e semplificando il lavoro del personale, dal quale le informazioni vengono raccolte in automatico”.

Per agevolare l’utilizzo dell’applicazione, l’ospedale ha predisposto materiale informativo disponibile sul sito istituzionale www.irccsme.it, sulle pagine social ufficiali e con una capillare campagna cartellonistica nelle aree interessate.

